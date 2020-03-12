Печенгскую ЦРБ просят проверить после истории с мальчиком, который не дождался помощи
На последнем заседании Мурманской областной Думы несколько раз поднимали тему здравоохранения от выплат врачам, которые проходят ординатуру, до сокращения сроков ожидания медицинской помощи.
На фоне последнего обсуждения в депутатском корпусе прозвучало настойчивое предложение проверить Печенгсую ЦРБ.
- Я не раз просил это сделать. И обращаюсь снова. На днях 12-летний мальчик в 7 вечера повредил ногу, к 8 часам его доставили в больницу. Но до 9 утра он не получил никакой помощи. Его родители плюнули на все, сели в такси и отвезли ребенка в больницу скорой медицинской помощи. Там ему сделали необходимую пункцию, провели обследование, нашли перелом ноги, - рассказал о неприятной истории депутат Олег Черкашин.
Напомним: проблемы есть и в Кандалакшской ЦРБ, куда долго не могли найти главного врача.
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