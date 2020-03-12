Печенгскую ЦРБ просят проверить после истории с мальчиком, который не дождался помощи

12 Март 2020 2020-03-12T16:58:21+03:00

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На последнем заседании Мурманской областной Думы несколько раз поднимали тему здравоохранения от выплат врачам, которые проходят ординатуру, до сокращения сроков ожидания медицинской помощи.

На фоне последнего обсуждения в депутатском корпусе прозвучало настойчивое предложение проверить Печенгсую ЦРБ.

- Я не раз просил это сделать. И обращаюсь снова. На днях 12-летний мальчик в 7 вечера повредил ногу, к 8 часам его доставили в больницу. Но до 9 утра он не получил никакой помощи. Его родители плюнули на все, сели в такси и отвезли ребенка в больницу скорой медицинской помощи. Там ему сделали необходимую пункцию, провели обследование, нашли перелом ноги, - рассказал о неприятной истории депутат Олег Черкашин.

Напомним: проблемы есть и в Кандалакшской ЦРБ, куда долго не могли найти главного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU