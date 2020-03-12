2020-03-12T15:43:12+03:00
Здоровье

Приехавшим на ординатуру в Мурманскую область врачам будут выплачивать стипендии

А также компенсируют траты на обучение
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Ординаторов в Мурманской области поддержат рублем.Ординаторов в Мурманской области поддержат рублем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Заполярье продолжают думать над тем, как решить кадровый голод в здравоохранении. одним из шагов стало назначение полярок с первого дня работы для лиц до 35 лет без ценза оседлости.

Второй - решение жилищных вопросов. Третий - поддержка рублем тех, кто хочет проходить в Мурманской области ординатуру. На очередном заседании Мурманской областной Думы рассмотрели предложение минздрава региона выплачивать таким врачам ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. Также им компенсируют затраты на ординатуру, а это, как отметил, министр здравоохранения Дмитрий Панычев, 300 тысяч рублей при том, что обучение длится два года.

- Условиями такой поддержки будет то, что врачи должны не менее пяти лет отрабоать в медучреждении, где проходили ординатуру, - уточнил Дмитрий Вячеславович.

В минздраве изучили потребность региона во врачах, и в год таких контрактов планируют заключать не менее 30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманской областной больницы переходит на работу в региональный минздрав. Александра Будова остается советником губернатора (Подробности)

«Снял куртку на ходу и закутал»: Врач «скорой» рассказал, как откапывал из снега 11-летнего мальчика в Кандалакше. Губернатор Мурманской области наградил медиков, спасших ребенка после истязаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Печенгскую ЦРБ просят проверить после истории с мальчиком, который не дождался помощи
15-летний подросток из Ловозера украл у педагога 8 тысяч рублей
В Мурманске возродили православный мужской монастырь
Международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» состоится в Мурманске, несмотря на коронавирус
Арбитражный суд Мурманской области рассмотрит иск о расторжении контракта по рекультивации птицефабрики "Снежная"
После трагедии в "Шереметьево" авиакомпании попросили не разлучать родителей и детей в салоне самолета
Жителей Мурманска приглашают обсудить будущее улицы Самойловой
Весна обманула: ночью Мурманскую область накроет сильная метель
Главгосэкспертиза одобрила строительство бункеровочной базы в Мурманске
Жители Мурманска не оценили 3D-проект духовно-спортивного центра у Спаса на Водах
В Мурманской областной Думе предложили ставить на границе блокпосты, чтобы не пустить в регион китайцев
Выбил страйк: В Мурманске иномарка вылетела на тротуар
Приехавшим на ординатуру в Мурманскую область врачам будут выплачивать стипендии
В Кандалакше комиссия по делам несовершеннолетних за год не отправила ни одного иска на возмещение ущерба
В Мурманской области дефицит медицинских масок
Летом Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Мурманского морского пароходства
Потерявшаяся «красная шапочка» из Мурманска вышла на связь с матерью
Работники кандалакшского завода украли почти две тонны алюминия
В Апатитах белка прибежала в квартиру и подралась с котом Бегемотом
Житель Мурманска отметил покупку машины сальто на ней
По Новороссийску бродит женщина из Мурманска и зовет Романа
Госдолг Мурманской области к марту вырос на полтора миллиарда рублей