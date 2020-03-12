Приехавшим на ординатуру в Мурманскую область врачам будут выплачивать стипендии

12 Март 2020 2020-03-12T15:43:12+03:00

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В Заполярье продолжают думать над тем, как решить кадровый голод в здравоохранении. одним из шагов стало назначение полярок с первого дня работы для лиц до 35 лет без ценза оседлости.

Второй - решение жилищных вопросов. Третий - поддержка рублем тех, кто хочет проходить в Мурманской области ординатуру. На очередном заседании Мурманской областной Думы рассмотрели предложение минздрава региона выплачивать таким врачам ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. Также им компенсируют затраты на ординатуру, а это, как отметил, министр здравоохранения Дмитрий Панычев, 300 тысяч рублей при том, что обучение длится два года.

- Условиями такой поддержки будет то, что врачи должны не менее пяти лет отрабоать в медучреждении, где проходили ординатуру, - уточнил Дмитрий Вячеславович.

В минздраве изучили потребность региона во врачах, и в год таких контрактов планируют заключать не менее 30.

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