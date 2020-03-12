2020-03-12T16:33:19+03:00
Общество

Жители Мурманска не оценили 3D-проект духовно-спортивного центра у Спаса на Водах

Фотографии оказались устаревшими – итогового решения до сих пор нет
Елена МОЛОДЦОВА
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Устаревший вариант проекта возмутил северян. Фото: mpk-murmansk.ruУстаревший вариант проекта возмутил северян. Фото: mpk-murmansk.ru
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Строительство в столице Заполярья кафедрального собора, который завещал возвести еще император Николай II, и духовно-спортивного центра вызывает много споров. Но пока для первого ищут подходящее место в городе, северяне обсуждают предполагаемый облик второго.

В группе «Мурманск: что есть и что будет?» опубликовали 3D-визуализацию будущего духовно-спортивного центра «Спаса на Водах», и надо отметить, что пользователи не восхитились будущим комплексом.

- Ужас! После предыдущего проекта полное отсутствие архитектурной мысли, - возмущается мурманчанка Светлана Пионковская.

Правда, оказалось, что повода для паники нет – это устаревший вариант будущего духовно-спортивного центра.

- Проектные работы продолжаются, и окончательного решения, как будет выглядеть центр, еще нет. 3D-визуализация, которую обсуждают северяне, устарела и какие другие варианты, - сообщил «КП» руководитель информационно-издательского отдела Мурманской и Мончегорской митрополии Павел Кондратьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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