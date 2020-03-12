Потерявшаяся «красная шапочка» из Мурманска вышла на связь с матерью

12 Март 2020 2020-03-12T14:54:20+03:00

Где же все это время пропадала девочка - следователи не уточняют. Фото: МурманСпас

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В Мурманске, на счастье родных и близких, в целости и сохранности нашлась 16-летняя девочка в красной шапочке. Таисия Эргерт ушла из дома на улице Хлобыстова, 28/2 еще 4 марта, и с тех пор след ее простыл. Однако спустя девять дней юная северянка дала о себе знать.

- Несовершеннолетняя Таисия Эргерт находится на связи с матерью. Оснований полагать, что в отношении подростка совершено какое-либо преступление, не имеется, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Где все это время пропадала мурманчанка, следователи не уточняют. Но главное, что ее рискованное приключение подошло к концу.

Напомним: сейчас в Мурманске повсюду ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который не вернулся домой от друга еще 5 февраля. Также уже почти два месяца не могут найти 65-летнего Евгения Дурягина, который ушел из садового товарищества «Родники» в Шонгуе.

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