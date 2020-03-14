В торговом центре Североморска обменивают старые батарейки на яблоки

14 Март 2020 2020-03-13T23:26:26+03:00

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В одном из торговых центров в Североморске решили совместить приятное с полезным. Там появился маленький зеленый бокс, куда можно сдать ненужные батарейки или старые телефонные аккумуляторы. А взамен дадут спелое зеленое яблоко!

- Идея реализована в рамках всероссийской акции «Зеленые игры», которую проводит благотворительный фонд «ДаДобро». На Мурманскую область всего три таких ящика, и один из них поставили в Североморске. Моя задача – принимать батарейки и раздавать людям по яблоку. Фрукты покупаю за собственные средства. Уже успел обменять на них несколько десятков аккумуляторов, - рассказал «КП» директор ТЦ «Авиатор» Владимир Марыгин, депутат совета депутатов Североморска.

Мероприятие приурочено к международному дню Земли, который отмечается 20 марта. Суть его в том, чтобы привлечь внимание людей к защите окружающей среды и заботе об экологии.

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