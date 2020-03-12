Жителей Мурманска приглашают обсудить будущее улицы Самойловой

12 Март 2020 2020-03-12T16:39:23+03:00

В планах сделать ее пешеходной и местом для ярмарок

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О больших планах на улицу Самойловой в Мурманске известно давно. В прошлом году правительство области рассмотрело потенциал этой зоны, которую северяне в свое время предложили сделать пешеходной. Здесь уже прошли три ярмарки - "На Севере - жить!", "На Севере - Масленица!", "На Севере - Весна!".

Руководитель Центра городского развития Мурманской области Андрей Коровянский рассказал о планах провести здесь фестиваль покраски асфальта, а министр градостроительства и территориального развития Ольга Вовк пообещала, что план преображения улицы Самойловой представят в ближайшее время.

Но перед этим в правительстве хотят услышать мнение жителей города. Для этого проводят виртуальный опрос, который включает 14 вопросов, например, "Что должно быть на комфортной пешеходной улице?", "Продолжите фразу: “Когда я прохожу по улице Самойловой, я чувствую себя…"" и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU