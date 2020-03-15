2020-03-15T09:46:20+03:00
Общество

В Кандалакше открылась уникальная выставка об озере Могильном с тремя слоями воды

Посетители смогут под микроскопом рассмотреть чешую трески и узнать, как определяют возраст рыб
Наталья ЛОБАНОВА
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В необычном водоеме водится единственная в своем роде кильдинская треска. Фото: музей истории Кандалакши.В необычном водоеме водится единственная в своем роде кильдинская треска. Фото: музей истории Кандалакши.
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Узнать много нового и интересного об уникальном озере Могильном на острове Кильдин можно на интерактивной выставке«Колыбельная трескового озера», которая открылась в Кандалакше. Водоем этот действительно необычный. Когда-то он был частью Кильдинского залива, но узкая перемычка отделила его от Баренцева моря. После чего в озере сформировался сложный гидрологический режим с тремя слоями воды разной солености.

- На выставке будут представлены образцы воды из разных пластов необычайного водоема, фотографии Могильного и его окрестностей. Посетители смогут под микроскопом рассмотреть чешую трески, увидеть отолиты (ушные камни) по которым у рыб определяют возраст и узнать об ихтиологических исследованиях, - сообщили в Музее истории Кандалакши.

Экосистема озера включает в себя как пресноводных, так и морских обитателей. И это единственное на планете, где водится кильдинская треска — особый подвид, возникший из-за длительной изоляции части популяции.

Выставка подготовлена при содействии сотрудников лаборатории «Мониторинга и сохранения природных экосистем Арктики» МАГУ и поддержке Русского географического общества. Экспозиция будет работать до 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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