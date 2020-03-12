2020-03-12T15:14:21+03:00
Общество

В Кандалакше комиссия по делам несовершеннолетних за год не отправила ни одного иска на возмещение ущерба

Прокуратуре не понравилась работа органа
Мария ПАШЕНКОВА
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В Комиссии по делам несовершеннолетних работа не отлажена.В Комиссии по делам несовершеннолетних работа не отлажена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К работникам в Кандалакшском районе, которые отвечают за несовершеннолетних, в том числе и правонарушителей, сейчас пристальное внимание. Поводом для усиленных проверок стал случай с 15-летним подростком, который закопал в снег живого 11-летнего школьника.

Напомним: было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Однако проверка Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Кандалакшский район со стороны прокуратуры с этим делом была не связано, а была плановой.

После изучения работы органа было найдено множество недочетов.

- В частности, было установлено, что не ведется работа, направленная на возмещение несовершеннолетним материального и морального ущерба от противоправных действий. За 2019 год не было подано ни одного искового заявления, - уточнили "КП" в прокуратуре Мурманской области.

Помимо этого в комиссии не устанавливали конкретные сроки профилактических мероприятий, задачи ставятся не всегда конкретно. Поэтому прокуратура вынесла представление об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кандалакше комиссия по делам несовершеннолетних за год не отправила ни одного иска на возмещение ущерба
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