2020-03-13T10:19:42+03:00
Общество

Спортсмен из Мурманска поздравил северянок с 8 Марта в проруби и с розой

"Морж" Артем Собинин окунулся в ледяную воду ради прекрасных дам [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Артем Собинин оригинально поздравил девушек с 8 Марта. Фото: скриншот видеоАртем Собинин оригинально поздравил девушек с 8 Марта. Фото: скриншот видео
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На это 8 Марта мужчины в Мурманской области особенно постарались в поздравлении северянок: летчики создали восьмерку в небе, а строители - на крыше строящегося здания, хоккеисты Северного флота пропустили в свои ворота шайбы от женской сборной.

Мурманчанин Михаил Курбатов окунулся в воды Баренцева моря, такое же поздравление сделал и еще один житель областного центра Артем Собинин. Прямо в одежде он прыгнул в прорубь у домика моржей на Семеновском озере. С собой взял розу, и чтобы та не мешала плыть под водой, взял ее в зубы. Глядя на него, кажется, что не очень-то и холодно, но вода в Семеновском озере еще ледяная.

Видео "с 8 Марта! Цветы доставляют так", размещенное в паблике у Артема, набрало уже больше 4 тысяч просмотров. Северянки красивый жест опытного "моржа" оценили.

Мурманские моржи поздравляют с 8 Марта.Автор: Артем Сабинин! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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