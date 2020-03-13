Спортсмен из Мурманска поздравил северянок с 8 Марта в проруби и с розой
На это 8 Марта мужчины в Мурманской области особенно постарались в поздравлении северянок: летчики создали восьмерку в небе, а строители - на крыше строящегося здания, хоккеисты Северного флота пропустили в свои ворота шайбы от женской сборной.
Мурманчанин Михаил Курбатов окунулся в воды Баренцева моря, такое же поздравление сделал и еще один житель областного центра Артем Собинин. Прямо в одежде он прыгнул в прорубь у домика моржей на Семеновском озере. С собой взял розу, и чтобы та не мешала плыть под водой, взял ее в зубы. Глядя на него, кажется, что не очень-то и холодно, но вода в Семеновском озере еще ледяная.
Видео "с 8 Марта! Цветы доставляют так", размещенное в паблике у Артема, набрало уже больше 4 тысяч просмотров. Северянки красивый жест опытного "моржа" оценили.
Мурманские моржи поздравляют с 8 Марта.Автор: Артем Сабинин! другой источник
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