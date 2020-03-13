Спортсмен из Мурманска поздравил северянок с 8 Марта в проруби и с розой

13 Март 2020 2020-03-13T10:19:42+03:00

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На это 8 Марта мужчины в Мурманской области особенно постарались в поздравлении северянок: летчики создали восьмерку в небе, а строители - на крыше строящегося здания, хоккеисты Северного флота пропустили в свои ворота шайбы от женской сборной.

Мурманчанин Михаил Курбатов окунулся в воды Баренцева моря, такое же поздравление сделал и еще один житель областного центра Артем Собинин. Прямо в одежде он прыгнул в прорубь у домика моржей на Семеновском озере. С собой взял розу, и чтобы та не мешала плыть под водой, взял ее в зубы. Глядя на него, кажется, что не очень-то и холодно, но вода в Семеновском озере еще ледяная.

Видео "с 8 Марта! Цветы доставляют так", размещенное в паблике у Артема, набрало уже больше 4 тысяч просмотров. Северянки красивый жест опытного "моржа" оценили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/765939" frameborder="0"></iframe> Мурманские моржи поздравляют с 8 Марта.Автор: Артем Сабинин! другой источник

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