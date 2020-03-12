2020-03-12T09:42:29+03:00
Происшествия

Погибшего от ножевых ран жителя Заполярного можно было спасти

Следователи выяснят, почему мужчину не госпитализировали
Варвара РУСЛАНОВА
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Один из этих ножей и стал орудием преступления в Заполярном. Фото: Следственный комитет по Мурманская областьОдин из этих ножей и стал орудием преступления в Заполярном. Фото: Следственный комитет по Мурманская область
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После того, как Следственный комитет Мурманской области дал официальную информацию о гибели 32-летнего жителя Заполярного, который решил сам вылечить три ножевых ранения, полученных от друга, стали известны подробности этой, на первый взгляд, вполне бытовой истории. И оказывается, в ней далеко не все так однозначно.

- Я знала погибшего. Он был инвалидом первой группы, - связалась с «КП» жительница Заполярного Виктория Пушкина. – Сначала он не понял всю серьезность ситуации, да и с полицией связываться не хотел. К тому же, человек был парализован ниже пояса, и у него снижен болевой порог.

По словам знакомой погибшего, к медикам мужчина все же обратился, правда, лишь на пятый день после случившегося.

- Вызвали «скорую». Но после осмотра больного бригада вместо госпитализации посоветовала вызвать терапевта после выходных, - отмечает Виктория Пушкина.

В Следственном комитете Мурманской области подтвердили – вызов «скорой», действительно, был. А вот по какой причине мужчина с тремя ножевыми не оказался в итоге в больнице, выяснят в ходе предварительного следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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