Работники кандалакшского завода украли почти две тонны алюминия

12 Март 2020 2020-03-12T13:03:45+03:00

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Жители Кандалакши решили обокрасть завод, на котором работали, - оттуда им удалось вынести почти две тонны плит алюминия стоимостью в 200 тысяч рублей. Видимо, северяне подумали, что никто не заметит отсутствия такой «мелочи»... Как бы не так.

Представители промышленного предприятия города обратились в полицию и рассказали, что кто-то похитил нехилое количество цветного металла.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти и задержать трех подозреваемых. Ими оказались 46-летний, 45-летний и 34-летний местные жители – работники того самого завода.

- Злоумышленники сознались в преступлении и рассказали полицейским, что украли металл, надеясь в дальнейшем вывезти его из города и продать. Действия мужчин были спланированными - один выносил металл, другие грузили и отвозили его за пределы завода. Похищенный алюминий стражи порядка обнаружили при обыске в гараже одного из кандалакшан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Сейчас местные жители находятся под подпиской о невыезде. Их может ждать до 5 лет лишения свободы.

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