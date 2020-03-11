Главный врач Мурманской областной больницы переходит на работу в региональный минздрав

11 Март 2020 2020-03-11T17:33:23+03:00

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Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина временно осталась без главного врача. Александра Будова, которая с марта 2016 года занимала эту должность, меняет место работы. Этому медучреждению она посвятила более 10 лет своей жизни.

- У Александры Павловны закончился срочный трудовой договор. Ей предложена работа в министерстве здравоохранения Мурманской области, - уточнили в правительстве региона.

При этом Александра Будова - советник губернатора Андрея Чибиса, председателем попечительского совета Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра», членом комитета Мурманской областной организации профсоюзов работников здравоохранения Российской Федерации, Врачебной палаты региона.

Новый главный врач областной больницы пока не представлен.

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