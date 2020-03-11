2020-03-11T17:07:06+03:00
Общество

В Мурманске пропала 16-летняя «красная шапочка»

Таисию Эргерт родные и близкие ищут с 4 марта
Наталья ЛОБАНОВА
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Остается только догадываться, куда исчезла мурманчанка. Фото: МурманСпасОстается только догадываться, куда исчезла мурманчанка. Фото: МурманСпас
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Только-только в областном центре отыскали пропавшую северянку Ламию Соколову, как тут же пропал другой человек. В Мурманске потерялась 16-летняя Таисия Эргерт, которая 4 марта около 19.00 ушла из дома по адресу улица Хлобыстова, дом №28/2. С тех пор ее местоположение не известно. Родные и близкие не находят себе места от волнения и повсюду ищут девочку, которая как в воду канула.

Юная мурманчанка была одета в черную куртку «парку», черные джинсы, светлые кроссовки и красную шапку.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей «красной шапочке» или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 19-летнего Валентина Шемякина, который еще 5 февраля не вернулся домой от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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