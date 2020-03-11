Жительница Кировска попала в больницу из-за снега, упавшего с крыши промышленного предприятия

11 Март 2020 2020-03-11T17:10:51+03:00

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С наступлением весны ходить рядом с любыми зданиями в Заполярье становится опасно – с крыш могут прилететь неожиданные и очень неприятные сюрпризы. Так, вечером 9 марта 43-летняя кировчанка получила травму на производстве: на женщину свалилась снежная масса с крыши промышленного здания. У северянки зафиксировали сочетанную травму тела и закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас в Кировске ведется доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Следователь осмотрел место происшествия и изъял видеозапись, на которой запечатлен несчастный случай, а также необходимую служебную документацию. Кто виноват в произошедшем – еще предстоит выяснить.

- Назначены соответствующие медицинские исследования, опрошены очевидцы, будет проведено расследование несчастного случая. По результатам проверки установят наличие либо отсутствие состава преступления по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

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