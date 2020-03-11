Жительница Кировска попала в больницу из-за снега, упавшего с крыши промышленного предприятия
С наступлением весны ходить рядом с любыми зданиями в Заполярье становится опасно – с крыш могут прилететь неожиданные и очень неприятные сюрпризы. Так, вечером 9 марта 43-летняя кировчанка получила травму на производстве: на женщину свалилась снежная масса с крыши промышленного здания. У северянки зафиксировали сочетанную травму тела и закрытую черепно-мозговую травму.
Сейчас в Кировске ведется доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Следователь осмотрел место происшествия и изъял видеозапись, на которой запечатлен несчастный случай, а также необходимую служебную документацию. Кто виноват в произошедшем – еще предстоит выяснить.
- Назначены соответствующие медицинские исследования, опрошены очевидцы, будет проведено расследование несчастного случая. По результатам проверки установят наличие либо отсутствие состава преступления по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Мурманске из-за оттепели с крыш домов падают ледяные глыбы. Спасатели просят северян быть как можно осторожнее (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU