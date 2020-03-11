В Мурманске и Мончегорске закрыли 6 классов из-за вспышки гриппа и ОРВИ

11 Март 2020 2020-03-11T16:35:16+03:00

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Грипп и ОРВИ никак не хотят уходить из Мурманской области, и то и дело сваливают северян в постель с температурой. Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области, со 2 по 8 марта заболеваемость этими вирусами выросла, особенно они атакуют взрослых и малышей от 3 до 6 лет. Кроме того, из-за простуды не всем школьникам удается грызть гранит науки.

- С учетом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в некоторых общеобразовательных организациях Мурманска и Мончегорска частично приостановили учебный процесс. По состоянию на 10 марта остаются закрытыми 6 классов. Такое решение принимается, если из-за болезни отсутствует более 20% детей, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Ведомство настоятельно рекомендует жителям Заполярья, которые чувствуют, что заболевают, не заниматься самолечением, а скорее обратиться к врачу. И главное, не пренебрегать лекарствами, которые выписал доктор и соблюдать постельный режим.

Напомним: ограничения в Заполярье из-за превышения эпидпорога действуют с 6 марта.

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