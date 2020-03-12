2020-03-12T10:48:50+03:00
Происшествия

По Новороссийску бродит женщина из Мурманска и зовет Романа

Несмотря на раннюю весну, 65-летняя северянка - в сарафане и шлепках на босу ногу
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Людмила Александровна утверждает, что приехала в Новороссийск из Мурманска в цирк. Фото: Супер новости Новороссийска - gorod-novoross.ruЛюдмила Александровна утверждает, что приехала в Новороссийск из Мурманска в цирк. Фото: Супер новости Новороссийска - gorod-novoross.ru
Изменить размер текста:

Судьба – крайне капризная и коварная дама: никогда не знаешь, куда она тебя забросит. Жители такого далекого от Заполярья Новороссийска бьют тревогу: по городу бродит женщина в сарафане и шлепках на босу ногу и зовет какого-то Романа.

- Женщина с расстройством психики. Живет в доме №50 на Мысхакском шоссе. Назвалась Людмилой Александровной Семеновой, 1954 года рождения. Не помнит, что находится в Новороссийске. Говорит: из Мурманска, в цирк приехали, на экскурсию. Зовет постоянно Романа, видимо, сына, - сообщает подписчик группы «Супер новости Новороссийска - gorod-novoross.ru».

Переживающие за северянку горожане уже не раз вызывали «скорую», женщину увозили в больницу, а на следующий день она вновь сидела на лавочке в том же виде. Очевидцы говорят, что даже видели как-то у нее за пазухой нож.

- Помогите найти родственников! Человек сейчас находится в больнице, пусть родственники обращаются туда. Так как сама себя обслуживать она не может, - сообщает добрый самаритянин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Подмосковье спасают Колю из Полярного, который попал в беду. Сильно избитый мужчина три дня провел в подъезде жилого дома (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кандалакше комиссия по делам несовершеннолетних за год не отправила ни одного иска на возмещение ущерба
В Мурманской области дефицит медицинских масок
Летом Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Мурманского морского пароходства
Потерявшаяся «красная шапочка» из Мурманска вышла на связь с матерью
Работники кандалакшского завода украли почти две тонны алюминия
В Апатитах белка прибежала в квартиру и подралась с котом Бегемотом
Житель Мурманска отметил покупку машины сальто на ней
По Новороссийску бродит женщина из Мурманска и зовет Романа
Госдолг Мурманской области к марту вырос на полтора миллиарда рублей
Погибшего от ножевых ран жителя Заполярного можно было спасти
Министерство сельского хозяйство поддержало идею из Мурманской области разрешить рыбакам продавать улов
Отменили продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Москву, Адлер и Новороссийск
Главный врач Мурманской областной больницы переходит на работу в региональный минздрав
Жительница Кировска попала в больницу из-за снега, упавшего с крыши промышленного предприятия
В Мурманске пропала 16-летняя «красная шапочка»
В Мурманске и Мончегорске закрыли 6 классов из-за вспышки гриппа и ОРВИ
«Проверяйте погодные условия»: Блогер из Санкт-Петербурга дала советы тем, кто собирается посетить Териберку
В Мурманске из-за коронавируса отменят годовщину присоединения Крыма и соревнования по хоккею
Житель Умбы может сесть на пять лет за то, что заразил свою сожительницу ВИЧ
В Ковдор прилетели пять лебедей и поселились на Кох-пороге
Жителю Мурманска, который не заботился о своей маме, может грозить срок за оставление в опасности
Российские ученые выпустили книгу о насекомых Мурманской области с кучей ошибок
В Мурманской области хотят в несколько раз сократить сроки ожидания медицинской помощи
Мэр Мурманска вышел в соцсети и приглашает горожан к общению
Завершены поиски 30-летней жительницы Мурманска в красных уггах
В Мурманске взорвался и сгорел дотла Infiniti
Пьяный житель Кандалакшского района открыл стрельбу на железнодорожном вокзале
В Финляндии - 40 заболевших коронавирусом, в Норвегии - 192
Житель Заполярного решил, что сам вылечит три ножевые раны, и погиб