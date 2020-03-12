По Новороссийску бродит женщина из Мурманска и зовет Романа

12 Март 2020 2020-03-12T10:48:50+03:00

Людмила Александровна утверждает, что приехала в Новороссийск из Мурманска в цирк. Фото: Супер новости Новороссийска - gorod-novoross.ru

Несмотря на раннюю весну, 65-летняя северянка - в сарафане и шлепках на босу ногу

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Судьба – крайне капризная и коварная дама: никогда не знаешь, куда она тебя забросит. Жители такого далекого от Заполярья Новороссийска бьют тревогу: по городу бродит женщина в сарафане и шлепках на босу ногу и зовет какого-то Романа.

- Женщина с расстройством психики. Живет в доме №50 на Мысхакском шоссе. Назвалась Людмилой Александровной Семеновой, 1954 года рождения. Не помнит, что находится в Новороссийске. Говорит: из Мурманска, в цирк приехали, на экскурсию. Зовет постоянно Романа, видимо, сына, - сообщает подписчик группы «Супер новости Новороссийска - gorod-novoross.ru».

Переживающие за северянку горожане уже не раз вызывали «скорую», женщину увозили в больницу, а на следующий день она вновь сидела на лавочке в том же виде. Очевидцы говорят, что даже видели как-то у нее за пазухой нож.

- Помогите найти родственников! Человек сейчас находится в больнице, пусть родственники обращаются туда. Так как сама себя обслуживать она не может, - сообщает добрый самаритянин.

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