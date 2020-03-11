2020-03-11T14:10:50+03:00
Происшествия

Жителю Мурманска, который не заботился о своей маме, может грозить срок за оставление в опасности

Следователи передали материалы проверки в полицию
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь в неладах в семьей пожилой мурманчанки будут разбираться полицейские.Теперь в неладах в семьей пожилой мурманчанки будут разбираться полицейские.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Месяц понадобилось следователям разобраться в истории с пожилой женщиной, о которой перестал заботиться пьющий сын. Напомним: история произошла в одном из домов на улице Крупской в Мурманске. Оказавшейся не в состоянии позаботиться о себе бабушке пришлось голодать и лежать в нечистотах. Правда, после публикации в СМИ мурманчанку забрали под временную опеку сестринского ухода.

Следователи завершили проверку и не стали возбуждать в отношении нерадивого сына уголовное дело за жестокое обращение с пожилой дамой. Однако избежать ответственности у него все же не получится.

- Материалы проверки будут переданы по подследственности в полицию. Сотрудники этого ведомства проверят усматриваются ли в этой ситуации признаки состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности», и примут окончательное решение , - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Сыну, бросившего на произвол судьбу пожилую мать, может грозить до одного года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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