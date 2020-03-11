2020-03-11T12:46:58+03:00
Политика

Мэр Мурманска вышел в соцсети и приглашает горожан к общению

А заодно Андрей Сысоев объяснил, почему не сделал этот шаг раньше
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь пообщаться с Андреем Сысоевым можно и в социальных сетях. Фото: vk.comТеперь пообщаться с Андреем Сысоевым можно и в социальных сетях. Фото: vk.com
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Уж сколько лет горожане ставят в укор сегодняшнему главе Мурманска Андрею Сысоеву его упорное не желание общаться с северянами в соцсетях. Сделать этот шаг Андрея Ивановича – тогда главу администрации заполярной столицы – призывала еще прежний губернатор Мурманской области Марина Ковтун, но бурной деятельности в Интернете так развернуто и не было.

И вот час пробил: на своей инаугурации, отвечая на вопрос журналистов, Андрей Сысоев пообещал, что «если у меня появится больше времени, чем было у главы администрации, для общения с людьми в Интернете самостоятельно, а не через помощников – поскольку только такое общение для меня приемлемо, то, конечно, я появлюсь в сетях». Правда, чтобы выйти в виртуальные массы, мэру понадобилось целых пять месяцев.

- Сегодня я приветствую вас на своей страничке «ВКонтакте». Приветствую и приглашаю к общению. Не стесняйтесь – задавайте вопросы, делайте предложения, как сделать работу власти более эффективной, а жизнь в городе более комфортной, - обратился к горожанам Андрей Иванович. - Жду ваших оценок, комментариев, мнений, а также призываю уважать друг друга!

И первый отклик, который получил мэр Мурманска, качался, конечно, многострадальной бани «Громада». А на комментарии с пожеланиями удачи и мудрости, пользователи отвечали заявлениями о фейковых страницах доброжелателей. К счастью, это не отбило желания у Андрея Ивановича общаться с людьми, и он опубликовал еще один пост о технике и кадрах Управления дорожного хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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