В Кировске лыжный комплекс «Тирвас» закрыли до конца марта из-за съемок фильма

13 Март 2020 2020-03-13T11:33:36+03:00

Желающие могут кататься в городском парке и на стадионе «Горняк»

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На лыжном комплексе «Тирвас» разворачиваются практически исторические события. Кировск привлек столичных режиссеров и операторов, и на склонах Хибин стартовали съемки фильма про советскую лыжницу Елену Вяльбе. Кстати, во время работы было решено сменить название картины на «Удар с востока».

Напомним: город у подножья Хибин стал площадкой для «Белого снега». Продюсеры решили, что стадион в Кировске схож с норвежским городом Тронхейм. Именно там в 1997 году Вяльбе выиграла все первенства сезона. А актрису на роль норвежской королевы искали среди местных жительниц Кировска.

На время съемок фильма лыжный комплекс «Тирвас» будет закрыт.

- До 25 марта все желающие смогут покататься на лыжах в городском парке и на футбольном стадионе «Горняк». Там работает прокат лыжной экипировки, - информируют в администрации Кировска.

Что ж, чтобы увидеть родной город на большом экране, жителям Кировска придется потерпеть небольшие неудобства.

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