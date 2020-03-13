Мурманчанка представила на межрегиональном конкурсе умную теплицу

13 Март 2020 2020-03-13T16:54:41+03:00

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Кто сказал, что возиться с землей – хобби для пенсионеров? В Мурманске над разработками для удобства садоводов трудятся школьники. Талантливые мурманане вместе с, можно сказать, коллегами из Пензы, Москвы, Великого Новгорода, Твери и Алтая отправились делиться друг с другом опытом.

С 3 по 5 марта в Пскове прошел второй межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон». Мурманск представили участницы технопарка «Кванториум» Ирина Шептуха, Елизавета Шуньгина и Софья Иванова.

Софья Иванова на конкурсе показала умную теплицу для квартирных садоводов. В конструкцию встроены специальные датчики, регулирующие влажность почвы, температуру воздуха и освещение. Показатели нужных для жизни зеленого друга параметры можно контролировать с телефона.

- Эта теплица позволяет выращивать растения без участия человека: работает автоматический процесс включения и выключения подачи питательных веществ. Человеку остается только задавать автоматике алгоритмы, - рассказал «КП» исполняющий обязанности заведующего отделом детского технопарка «Кванториум» Дмитрий Пестич.

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