2020-03-13T16:54:41+03:00
Наука

Мурманчанка представила на межрегиональном конкурсе умную теплицу

Изобретение кванторианки поможет садоводам выращивать растения, не выходя из дома
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Умная теплица поможет заполярным садоводам.Умная теплица поможет заполярным садоводам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Кто сказал, что возиться с землей – хобби для пенсионеров? В Мурманске над разработками для удобства садоводов трудятся школьники. Талантливые мурманане вместе с, можно сказать, коллегами из Пензы, Москвы, Великого Новгорода, Твери и Алтая отправились делиться друг с другом опытом.

С 3 по 5 марта в Пскове прошел второй межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон». Мурманск представили участницы технопарка «Кванториум» Ирина Шептуха, Елизавета Шуньгина и Софья Иванова.

Софья Иванова на конкурсе показала умную теплицу для квартирных садоводов. В конструкцию встроены специальные датчики, регулирующие влажность почвы, температуру воздуха и освещение. Показатели нужных для жизни зеленого друга параметры можно контролировать с телефона.

- Эта теплица позволяет выращивать растения без участия человека: работает автоматический процесс включения и выключения подачи питательных веществ. Человеку остается только задавать автоматике алгоритмы, - рассказал «КП» исполняющий обязанности заведующего отделом детского технопарка «Кванториум» Дмитрий Пестич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманский лицеист изобрел нейросеть, которая читает рентгеновские снимки. Искусственный интеллект учится распознавать пневмонию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи «Пироговки» вырезали огромный узел в шее размером 277 кубических сантиметров
На дороге в Полярный собралась 6-километровая пробка
В Петрозаводске 22-летний житель Мурманска сбывал наркотики
К осени в Мурманске преобразится сквер у памятника Ленину
Депутат Мурманской областной Думы предложил закрыть границу с Финляндией и Норвегией
Начальника Росстандарта Мурманской области задержали за взятку в 200 тысяч рублей
Мурманчанка представила на межрегиональном конкурсе умную теплицу
Из-за коронавируса иностранные команды не пустят на «Кубок Арктики» в Мурманске
Метель на северо-западе Мурманской области стихнет в субботу, но вернется в воскресенье
Прапорщик из Печенгского района, опубликовавший скандальное видео, так мстил за свое увольнение
Из-за метели отменили четыре автобусных рейса из Мурманска в Видяево, Туманный и Териберку
В Апатитско-Кировскую больницу госпитализирован пацент с подозрением на коронавирус
Изменились доходы и расходы бюджета Мурманской области
В Молочном без тепла и горячей воды остались 4924 человека
Жительницы Мурманской области стали меньше делать аборты
Школьник из Кандалакши, которого закопали в снег живым, будет учиться дома
Дороги на Териберку, Снежногорск и Гаджиево перекрыли из-за метели