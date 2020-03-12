15-летний подросток из Ловозера украл у педагога 8 тысяч рублей
Воспитанник Ловозерского центра социального обслуживания населения решил немного разбогатеть при помощи доброты душевной своего педагога. Деньги он получил также легко, как и заработал уголовное дело.
Оказалось, что в декабре прошлого года 15-летний мурманчанин попросил телефон у воспитательницы, якобы отправить маме свое фото. Ничего не подозревающая женщина без всякой задней мысли передала ему гаджет. Этим и воспользовался юный северянин.
- Он обнаружил, что телефон педагога подключен к «Мобильному банку» и с помощью смс на номер 900 перевел со счета наставницы на свою банковскую карту 8 тысяч рублей. Получив деньги, парень сбежал из Центра и потратил украденные финансы на свои личные нужды, - сообщили в прокуратуре Ловозерского района.
Педагог обнаружила, что ее средства внезапно пропали, спустя несколько часов.
Сейчас уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража" в отношении мальчика направлено в Ловозерский районный суд для рассмотрения по существу.
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