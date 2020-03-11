В Ковдор прилетели пять лебедей и поселились на Кох-пороге

11 Март 2020 2020-03-11T14:53:37+03:00

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Птицы любви и верности нередко посещают Мурманскую область и поселяются на какое-то время на северных водоемах. На этот раз накануне Международного женского дня пять лебедей заметили на Кох-пороге в Ковдоре. Фото разместили в сообществе «Аноним». На снимке три серых красавца и один белый отдыхают на ледяном покрывале, еще один белый стоит в стойке часового.

Северяне на это отреагировали по-разному. Жители региона даже сомневаются, не гуси ли это, и рассуждают о разной длине шеи. Кто-то переживает, что на пернатых откроют охоту, кто-то, что из-за них в водоеме не останется рыбы.

- Эта прелесть размножается со скоростью ветра. Скоро на Кохе [река] не будет рыбы, - написал северянин Сергей Миронов.

Сомнения, что это именно лебеди развеял опытный орнитолог.

- Бывало, что лебеди прилетали в Мурманскую область и в конце февраля. Средний «норматив» примерно в начале апреля. В этом году, конечно, рано прилетели, но это обосновано оттепелью. Мы подозреваем, что они даже иногда здесь зимуют. Обитают на участках незамерзающих водоемов: не только озер, но и рек. Морозов лебеди не боятся, улетают только с наступлением сильных холодов, - поделился с «КП» орнитолог Лапландского заповедника Алекс Гилязов.

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ИСТОЧНИК KP.RU