Житель Умбы может сесть на пять лет за то, что заразил свою сожительницу ВИЧ

11 Март 2020 2020-03-11T15:25:45+03:00

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Роман длиной в полгода закончился настоящей трагедией в Умбе. Еще бы! Ведь связь с бывшим осужденным перечеркнула жизнь местной жительницы.

- В 2009 году мужчина отбывал наказание в исправительной колонии и там узнал, что у него вирус иммунодефицита человека. Однако, выйдя на свободу и начав совместную жизнь вместе с северянкой, он решил не сообщать о своем заболевании. Житель Умбы неоднократно вступал с ней в незащищенные средствами контрацепции половые акты в естественной форме, - отмечают в прокуратуре Мурманской области.

Правда, любовь продлилась недолго. В 2019 году женщина сдала анализ и узнала, что у нее ВИЧ. Дама решила, что сожитель за такой поступок должен быть наказан. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по уголовному делу, возбужденному части 2 статьи 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него такого заболевания». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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