2020-03-11T13:15:26+03:00
Общество

В Мурманской области хотят в несколько раз сократить сроки ожидания медицинской помощи

К узкому специалисту можно будет попасть не через месяц, а две недели
Мария ПАШЕНКОВА
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Жители Мурманской области смогут быстрее попадать к врачам.Жители Мурманской области смогут быстрее попадать к врачам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Антикризисный план по реанимации системы здравоохранения в Мурманской области дает результат. Многие северяне сталкивались с тем, что к врачам сложно попасть - бывает, что приема ждут месяцами. Но ситуация может исправиться.

На заседании комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой рассмотрели изменения в региональный закон об охране здоровья граждан. Благодаря им будут уточнены полномочия региональных органов власти по установлению порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь не включенную в программу обязательного медицинского страхования. А еще северяне смогут быстрее попадать в кабинеты врачей.

– Если сейчас консультацию узкого специалиста пациенты могут ждать до месяца, то после принятия законопроекта время сократится до двух недель, а для онкобольных – до недели. То же касается диагностических процедур и специализированных видов медпомощи. И самое важное – законопроектом включаются в террпрограмму два новых медицинских учреждения, которые работают в Кандалакше. Теперь пациентам не нужно будет ездить в Апатиты для проведения гемодиализа. Все необходимые процедуры можно пройти за счет Фонда обязательного медицинского страхования на базе этих медучреждений, - сообщила Надежда Максимова.

Далее обсуждение вынесут на заседание Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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