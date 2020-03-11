В Мурманской области хотят в несколько раз сократить сроки ожидания медицинской помощи

11 Март 2020 2020-03-11T13:15:26+03:00

К узкому специалисту можно будет попасть не через месяц, а две недели

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Антикризисный план по реанимации системы здравоохранения в Мурманской области дает результат. Многие северяне сталкивались с тем, что к врачам сложно попасть - бывает, что приема ждут месяцами. Но ситуация может исправиться.

На заседании комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой рассмотрели изменения в региональный закон об охране здоровья граждан. Благодаря им будут уточнены полномочия региональных органов власти по установлению порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь не включенную в программу обязательного медицинского страхования. А еще северяне смогут быстрее попадать в кабинеты врачей.

– Если сейчас консультацию узкого специалиста пациенты могут ждать до месяца, то после принятия законопроекта время сократится до двух недель, а для онкобольных – до недели. То же касается диагностических процедур и специализированных видов медпомощи. И самое важное – законопроектом включаются в террпрограмму два новых медицинских учреждения, которые работают в Кандалакше. Теперь пациентам не нужно будет ездить в Апатиты для проведения гемодиализа. Все необходимые процедуры можно пройти за счет Фонда обязательного медицинского страхования на базе этих медучреждений, - сообщила Надежда Максимова.

Далее обсуждение вынесут на заседание Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU