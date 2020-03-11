Завершены поиски 30-летней жительницы Мурманска в красных уггах

11 Март 2020 2020-03-11T11:51:53+03:00

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30-летняя мурманчанка Ламия Соколова, которую повсюду искал ее муж, нашлась спустя три дня. Напомним, 8 марта женщина ушла из дома по адресу Ледокольный проезд, 11. и с тех пор ее местоположение было не известно. К счастью, северянку в красных уггах быстро отыскали. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «МурманСпас», она жива и невредима.

Местные жители писали в социальных сетях, что возможной причиной пропажи Ламии могла стать ссора, произошедшая в женский праздник между ней и ее супругом. История умалчивает, так ли это было на самом деле.

Сейчас в Мурманске продолжают искать 19-летнего Валентина Шемякина, который не вернулся домой из гостей еще 5 февраля. Его мать уже давно не может найти себе места от переживаний и волнений за сына. Тем временем в Мончегорске ищут 54-летнего Виталия Колобова, который пропал 24 февраля.

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