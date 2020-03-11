В Мурманске взорвался и сгорел дотла Infiniti

11 Март 2020 2020-03-11T11:16:32+03:00

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Утро после весенних праздников в столице Заполярья началось с ЧП, правда, крайне локального масштаба.

- Сегодня [10 марта] в 5.30 взорвалась машина и сгорела дотла. При этом пострадал автомобиль, который стоял рядом, - сообщают подписчики группы «Мурманск ДТП ЧП».

Инцидент произошел во дворе дома №55 на проспекте Ленина. На место незамедлительного прибыл пожарный расчет. Но спасти железных коней от огня, увы, не удалось. По информации МЧС, огонь повредил моторный отсек и салон иномарки, а потом перекинулся на соседний внедорожник.

- По факту повреждения Infiniti FX35 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Останки люксового кроссовера забрали на экспертизу, в ходе которой специалисты выяснят причину случившегося и оценят причиненный владельцу ущерб. Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица – видимо, хозяину Infiniti предстоит вспомнить, кому он крепко насолил.

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ИСТОЧНИК KP.RU