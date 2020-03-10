2020-03-10T17:55:27+03:00
Туризм

Из-за коронавируса жители Мурманской области сдают путевки на отдых в Таиланде

Вместо этого северяне выбирают Кубу, цены на которую кусаются
Мария ПАШЕНКОВА
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Северяне боятся лететь на отдых в Таиланд.Северяне боятся лететь на отдых в Таиланд.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Коронавирус больно бьет по мировой экономике и по жизни даже тех россиян, кто, к счастью, с недугом лично не столкнулся. Так, северяне, которые после полярной ночи хотят насладиться теплом заграницей, столкнулись с тем, что на популярные курорты ехать страшно.

- В феврале, марте и апреле сезон - значит, можно купаться - в очень небольшом списке стран. Среди них, например, Таиланд, где и цены достаточно демократичные. Перед Новым годом путевки в эту страну хорошо раскупались: действовали скидки, в том числе и по "черной пятнице". Но сейчас люди массово сдают их - боятся ехать в страну, которая не так уж далеко от Китая. Азиатские страны, что не удивительно, сейчас пользуются наименьшим спросом, - рассказали "КП" в одной из турфирм города.

Впрочем, есть и такие северяне, кто не боится лететь в Таиланд. Сейчас в этой стране отдыхает много наших земляков. После возвращения им не придется быть две недели на карантине: это необходимо только тем, кто прилетел из Южной Кореи и Ирана.

- Главное страной, где сейчас сезон и куда все бы хотели полететь, стала Куба - там нет коронавируса. Но из-за этого цена на путевки очень выросли, порядка на 40%, - отмечают в турфирме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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