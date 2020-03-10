За 77 крабов каждого их трех браконьеров из Никеля оштрафовали на 100 тысяч рублей

10 Март 2020 2020-03-10T16:43:43+03:00

Любителям деликатеса предстоит возместить ущерб государству почти в один миллион рублей

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12 мая трое жителей Никеля провели крайне плодотворно: и на природе отдохнули, и камчатского краба добыли. Вот только дальнейшие их планы спутали силовики.

- В акватории губы Большая Волоковая Баренцева моря северяне рыбачили на катере, на борту которого обнаружилось три крабовых ловушки и 77 особей камчатского краба. Водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб на 919 552 рубля, - сообщает природоохранная прокуратура Мурманской области.

Вместо дополнительного дохода браконьеры получили судимость по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба». Суд учел, что никельчане частично и добровольно возместили нанесенный ущерб, и оштрафовал каждого из трех любителей деликатеса на 100 тысяч рублей. Правда, гражданский иск о возмещении оставшейся суммы ущерба северянам тоже придется погасить.

Отметим, что до настоящего масштаба браконьерского промысла жители Никеля все же не дотянули. В июне пограничники задержали вертолет с двумя тысячами секций камчатского краба на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU