2020-03-10T16:28:33+03:00
Происшествия

На Северном флоте 9 электриков купили липовые свидетельства об обучении

Мужчины нарушали закон в разные годы, но с одной целью
Лидия АРСТОВА
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Электрики ради работы и хорошей зарплаты подделывали документы.Электрики ради работы и хорошей зарплаты подделывали документы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чтобы получить повышение или новую работу, часто необходимо проходить дополнительные курсы. Но зачем тратить на такие формальности время, когда любой документ можно подделать?

Так решили девять сотрудников Северного флота. Все они работали в 566 отряде судов обеспечения. Чтобы не получать специальность судового электрика, мужчины предъявляли руководству фальшивые свидетельства об обучении. Получить желаемую должность удалось. Правда, все тайное рано или поздно становится явным.

Череда преступлений началась в 2012 году. По одному разу подобное «засекли» в 2015-м, 2017-м и 2019-м, 5 раз в 2018-м. Всех электриков судили по статье 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа». Мужчины признали свою вину перед мировым судьей судебного участка № 5 Ленинского судебного района Мурманска.

Наказанием для всех назначили штраф. Его размер варьируется от 8 до 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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