2020-03-10T16:15:04+03:00
Общество

На портале Мурманской области "Наш Север" заработали новые сервисы

Теперь северяне смогут узнать о проектах благоустройства в регионе, а также выяснить, почему отключили свет или воду
Наталья ЛОБАНОВА
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Новыми разделами стали "Благоустройство", "Карта работ" и "Инициативы". Фото: nashsever51.ruНовыми разделами стали "Благоустройство", "Карта работ" и "Инициативы". Фото: nashsever51.ru
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Портал "Наш Север", с помощью которого жители Мурманской области могут влиять на развитие родного города и взаимодействовать с местными властями, кардинально обновился. На портале появились интересные функции.

Так, помимо привычной возможности пожаловать на качество уборки снега, образование наледи, отсутствие мест в образовательных организациях или талонов на прием к врачу, северяне теперь могут направить предложение по градостроительным вопросам, важным проектам и иным моментам, затрагивающим их интересы. Сделать это можно в разделе "Инициативы". Кроме того, в новом разделе "Благоустройство" можно узнать о планах муниципалитетов по проектам благоустройства региона, стоимость этих проектов и стадии их реализации.

- Значимым нововведением стал сервис "Карта работ", на котором отмечаются места проведения ремонтных работ на инженерных сетях, газопроводах, участках дорог. Там указывается ответственная организация и сообщается, когда местным жителям снова дадут воду, включат свет или газ, если такое вдруг произошло, - отмечают на портале "Наш Север".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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