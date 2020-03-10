Дважды предал: В Долине Славы хозяин выкинул собаку из машины и уехал

10 Март 2020 2020-03-10T17:14:20+03:00

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Несмотря на то, что закон «Об ответственном отношении к животным» принят, обезопасил от превратностей судьбы он пока ненемного братьев наших меньших. Даже в очевидном нарушении норм всегда можно найти лазейку. Именно так случилось и с собакой по кличке Джесси.

Трясущееся от холода животное возле Долины Славы заметили проезжающие автомобилисты. Неужели потерялась? Правда, быстро выяснилось, беднягу никто не терял – хозяин увез ее на трассу «Кола» и просто выкинул из машины.

- Дело в том, что Джесси уже «терялась» месяц назад в Коле. Тогда ее вернули хозяину. Обнаружив ее на трассе, снова позвонили владельцу, и тот сказал, что сам выкинул ее, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Кстати, изначально сообщалась, что на улице Джесси оказалось с двумя двухмесячными щенками. Но найти малышей не удалось, а бывший хозяин собаки сказал, что пристроил их в добрые руки. Сейчас животное в тепле под опекой зоозащитницы в Заозерске. Но уже сегодня Джесси переберется в Мурманск, где местные волонтеры займутся устройством ее дальнейшей судьбы. Если вы готовы дать собаке хотя бы временный кров, звоните Юлии Рекало по телефону +7-964-683-01-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU