2020-03-10T13:45:23+03:00
Происшествия

Прокуратура: В гимназии Мурманска не стали разбираться, как пятиклассник сломал ногу

Подсобка, с которой спрыгнул школьник, не попадает в обзор камер видеонаблюдения
Елена МОЛОДЦОВА
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У обзора камер видеонаблюдения у гимназии №7 в Мурманске есть "белые пятна".У обзора камер видеонаблюдения у гимназии №7 в Мурманске есть "белые пятна".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Почти месяц минул с момента несчастного случая, который произошел у гимназии №7 в Мурманске. Напомним: 12-летний мальчик неудачно спрыгнул с крыши подсобного помещения и сломал ногу. В правоохранительных органах на инцидент не обратили внимание, ведь ребенок попал в беду по собственной шалости. Видимо. так же рассудили и в самом образовательном учреждении, и напрасно.

- Пятиклассника от гимназии увезла «скорая». У мальчика оказался закрытый перелом большой берцовой кости правой ноги. Должностными лицами учреждения не было проведено расследование этого несчастного случая. Кроме того, участок, где находится подсобное помещение, не охватывается камерами видеонаблюдения, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

Руководству гимназии №7 уже предписано устранить эти недочеты. Вопрос взял на контроль прокурор Первомайского округа Мурманска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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