Прокуратура: В гимназии Мурманска не стали разбираться, как пятиклассник сломал ногу
Почти месяц минул с момента несчастного случая, который произошел у гимназии №7 в Мурманске. Напомним: 12-летний мальчик неудачно спрыгнул с крыши подсобного помещения и сломал ногу. В правоохранительных органах на инцидент не обратили внимание, ведь ребенок попал в беду по собственной шалости. Видимо. так же рассудили и в самом образовательном учреждении, и напрасно.
- Пятиклассника от гимназии увезла «скорая». У мальчика оказался закрытый перелом большой берцовой кости правой ноги. Должностными лицами учреждения не было проведено расследование этого несчастного случая. Кроме того, участок, где находится подсобное помещение, не охватывается камерами видеонаблюдения, - отметили в прокуратуре Мурманской области.
Руководству гимназии №7 уже предписано устранить эти недочеты. Вопрос взял на контроль прокурор Первомайского округа Мурманска.
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