За продажу 600 кубометров леса замначальника Мурманского лесничества оштрафовали на 400 тысяч рублей

10 Март 2020 2020-03-10T13:17:35+03:00

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Деревья на Крайнем Севере из-за суровых климатических условий растут очень медленно – возраст даже 10-сантиметровой сосны может достигать 200 лет. Однако чиновники, решившие обогатиться на продаже древесины, не стали обращать внимание на этот факт.

- Теперь уже бывший заместитель руководителя Мурманского лесничества предложил начальнику кольского подразделения подыскать участок для заготовки древесины и составить 40 договоров купли-продажи с так называемыми «мертвыми душами». Каждому из «клиентов» причиталось примерно по 15 кубометров дров. Разумеется, за услугу полагалось и вознаграждение – 360 тысяч рублей, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Руководителя Кольского лесничества Любовь Трифонову силовики задержали в момент получения взятки. Суд уже оштрафовал ее на 600 тысяч рублей. Теперь пришла очередь понести наказание и инициатору аферы, которого также взяли при получении положенного ему отката в 70 тысяч рублей. Экс-заместителя начальника оштрафовали на 400 тысяч рублей и лишили права в ближайшие три года работать на организационно-распорядительных и административно-хозяйственных должностях госслужбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU