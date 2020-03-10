8 марта в Мурманске пропала женщина в красных уггах

10 Март 2020 2020-03-10T12:01:39+03:00

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Международный женский день в областном центре выдался удачным не для всех. Тревогу забил муж 30-летней мурманчанки Ламии Соколовой: он обратился в полицию, когда его супруга пропала. Северянка ушла из дома 8 марта около 19.00, и с тех пор ее местоположение не известно.

Женщина была одета в черную болоньевую куртку, темно-синие джинсы и красные зимние угги.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные длинные.

К слову, в официальной группе поисково-спасательного отряда «МурманСпас» в соцсетях, где опубликована ориентировка на Ламию, местные жители отмечают, что после пропажи женщина не раз заходила в сеть. Они также указывают, что причиной ее исчезновения стала ссора с мужем.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей мурманчанке или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: в заполярной столице уже больше месяца ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который так и не вернулся домой из гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU