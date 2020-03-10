Губернатор Мурманской области призвал быстро реагировать на текущие кровли

10 Март 2020 2020-03-10T11:04:40+03:00

А вот качественный ремонт, как и положено, запланируют на лето

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Пришедшая на Кольский полуостров календарная весна оказалась в радость далеко не всем. В некоторых домах капель застучала не только за окном, но и в квартирах. Северяне десятками жалуются в социальных сетях на протечку кровли.

- Мончегорск, Строительный проезд, 2. Протекает вода с крыши в квартиры. Городские службы ничего не делают. Помогите! Теперь и в квартирах опасно, - сообщает о своей беде Лариса Медведва в комментариях прямо под трансляцией оперативного совещания у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Такая же ситуация и в Кировске на улице Хибиногорской, 27, и в Мурманске на улицах Коминтерна, 17, Марата, 15, Мира, 17 и в ряде других домов. Поток жалоб не укрылся от внимания высокого начальства.

- Я всех муниципальных руководителей ориентирую на то, чтобы максимально быстро на это реагировали. История о том, что ремонт запланируем в летний период, про текущую кровлю не допускается. Необходимо принимать оперативные меры вместе с управляющими компаниями, чтобы крыша не текла сейчас, а летом планировать уже качественный ремонт этого участка, - подчеркнул Андрей Чибис.

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