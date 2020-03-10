2020-03-10T10:02:56+03:00
Общество

В Мурманске и на региональных дорогах ямы будут заливать литым асфальтом

Центральные улицы в Заполярье должны быть приведены в порядок ко Дню Победы
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
С ямочным ремонтом на центральных улицах предстоит уложиться до 9 мая.С ямочным ремонтом на центральных улицах предстоит уложиться до 9 мая.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Март на Кольском полуострове считается зимним месяцем, хотя в этом году календарная весна и радует северян оттепелью. Тем не менее, до начала ремонта дорог еще далековато. Однако этот вопрос не сходит с повестки дня на оперативных совещания у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Напомним: на прошлой неделе Андрей Владимирович запретил латать ямы кирпичами и попросил муниципалитеты максимально подготовиться к предстоящим ремонтам. Чиновники на этот раз главу региона, кажется, услышали и зашевелились…

- Мы планируем провести эксперимент и при ямочном ремонте региональных дорог и улиц в Мурманске использовать новую технологию литого асфальта. В связи с этим к работам можно будет приступить уже в апреле, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

В Мончегорске, Оленегорске и Кандалакше обнаружилась нехватка денег на выполнение дополнительного объема ямочного ремонта. Например, в Оленегорске необходимо отремонтировать улицу Южную, которая используется для нужд предприятия. В Мончегорске же требуется привести в порядок в два раза больше дорог, чем планируется. В целом же по области ямы планируют латать с 15 мая до конца июня.

- 9 мая – 75 годовщина Великой Победы. И все праздничные дни северяне будут бить машины свои по ямам? Не годится! У меня просьба рассмотреть возможность особенно по городу-герою Мурманску завершить ямочный ремонт на центральных улицах до 9 мая, - поставил новую еще боле амбициозную задачу Андрей Чибис.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу 600 кубометров леса замначальника Мурманского лесничества оштрафовали на 400 тысяч рублей
В Апатитах лопнувший трос убил мужчину, который пытался вытащить свою машину из сугроба
8 марта в Мурманске пропала женщина в красных уггах
Губернатор Мурманской области призвал быстро реагировать на текущие кровли
В Мурманске и на региональных дорогах ямы будут заливать литым асфальтом
Для маленького мурманчанина с редкой болезнью собирают деньги на откашливатель
Из-за коронавируса в Финляндии и Норвегии отменили «Лыжню Дружбы»
В Апатитах на 8 Марта мужчина избил двух женщин
В Мурманске на 8 Марта произошла массовая драка девушек
Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез
В Мурманске появится диспетчерская служба по уборке снега
В Мурманске хотят проводить фестиваль покраски асфальта
Пьяного водителя из Костромы, который убил 8-летнего мальчика из Полярного, отправили в колонию
В Мурманске второй раз за неделю горел деревянный дом на улице Капустина
В Кандалакшский заповедник ищут волонтеров-орнитологов
В Кандалакше срочно ищут дом 25-ти хомячкам
65-летнему пенсионеру из Мурманска выписали штраф за видео и фото с нацистской символикой
Жительнице Североморска, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, поставили диагноз
В мурманском Центре занятости молодых мам научат искать работу
Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мурманская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству цветочных магазинов
Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале
Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана
«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке
Мурманские госавтоинспекторы вместе со школьниками поддержали мировой флешмоб «Тетрис»
Женщины Мурманской области хотят работать бухгалтерами, управленцами и страховщиками
Житель Алакуртти избил жену кулаками по лицу и голове
Недетские шалости: в Апатитах подростки ночью проникли в школу и навели «порядки»
150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей