В Мурманске и на региональных дорогах ямы будут заливать литым асфальтом

10 Март 2020 2020-03-10T10:02:56+03:00

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Март на Кольском полуострове считается зимним месяцем, хотя в этом году календарная весна и радует северян оттепелью. Тем не менее, до начала ремонта дорог еще далековато. Однако этот вопрос не сходит с повестки дня на оперативных совещания у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Напомним: на прошлой неделе Андрей Владимирович запретил латать ямы кирпичами и попросил муниципалитеты максимально подготовиться к предстоящим ремонтам. Чиновники на этот раз главу региона, кажется, услышали и зашевелились…

- Мы планируем провести эксперимент и при ямочном ремонте региональных дорог и улиц в Мурманске использовать новую технологию литого асфальта. В связи с этим к работам можно будет приступить уже в апреле, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

В Мончегорске, Оленегорске и Кандалакше обнаружилась нехватка денег на выполнение дополнительного объема ямочного ремонта. Например, в Оленегорске необходимо отремонтировать улицу Южную, которая используется для нужд предприятия. В Мончегорске же требуется привести в порядок в два раза больше дорог, чем планируется. В целом же по области ямы планируют латать с 15 мая до конца июня.

- 9 мая – 75 годовщина Великой Победы. И все праздничные дни северяне будут бить машины свои по ямам? Не годится! У меня просьба рассмотреть возможность особенно по городу-герою Мурманску завершить ямочный ремонт на центральных улицах до 9 мая, - поставил новую еще боле амбициозную задачу Андрей Чибис.

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