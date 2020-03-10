Для маленького мурманчанина с редкой болезнью собирают деньги на откашливатель

10 Март 2020 2020-03-10T09:21:09+03:00

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Тимофей Мордасов - один из четырех юных северян с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Для их спасения нужны большие суммы, а на счету каждый день.

Причем малышам собирают деньги не только на лекарства. Например, Тимоше нужен откашливатель.

- У детей СМА высок риск заболевания респираторными инфекциями, часто протекающими с бактериальными осложнениями и затем перетекающими в тяжелые пневмонии. А пневмонии, в свою очередь, являются одной из основных причин смертности при СМА, - объясняют в благотворительном фонде "Наше будущее".

И если обычный ребенок может покашлять, и это поможет вывести мокроту из бронхов, то дети-"смайлики" из-за слабости мышц это делать не могу. Именно поэтому Тимоше нужен прибор, который иммитирует кашель. Стоит он 544 тысячи рублей. Семья, в которой каждый лишний рубль откладывают на лечение стоимостью 29 миллионов рублей, таких денег нет.

Перевести посильную сумму можно по реквизитам фонда "Наше будущее".

Напомним: из бюджета Мурманской области выделили 80 миллионов рублей на покупку препарата "Спинраза" для детей со СМА.

Сейчас мальчику нужно не только лекарство, но и откашливатель. Фото: фонд "Наше будущее"

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ИСТОЧНИК KP.RU