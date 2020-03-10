2020-03-10T09:21:09+03:00
Общество

Для маленького мурманчанина с редкой болезнью собирают деньги на откашливатель

Прибор, который поможет маленькому Тимоше дышать, стоит почти полмиллиона рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Поможем Тимоше, который борется со СМА. Фото: vk.com/mordasov_timofeiПоможем Тимоше, который борется со СМА. Фото: vk.com/mordasov_timofei
Изменить размер текста:

Тимофей Мордасов - один из четырех юных северян с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Для их спасения нужны большие суммы, а на счету каждый день.

Причем малышам собирают деньги не только на лекарства. Например, Тимоше нужен откашливатель.

- У детей СМА высок риск заболевания респираторными инфекциями, часто протекающими с бактериальными осложнениями и затем перетекающими в тяжелые пневмонии. А пневмонии, в свою очередь, являются одной из основных причин смертности при СМА, - объясняют в благотворительном фонде "Наше будущее".

И если обычный ребенок может покашлять, и это поможет вывести мокроту из бронхов, то дети-"смайлики" из-за слабости мышц это делать не могу. Именно поэтому Тимоше нужен прибор, который иммитирует кашель. Стоит он 544 тысячи рублей. Семья, в которой каждый лишний рубль откладывают на лечение стоимостью 29 миллионов рублей, таких денег нет.

Перевести посильную сумму можно по реквизитам фонда "Наше будущее".

Напомним: из бюджета Мурманской области выделили 80 миллионов рублей на покупку препарата "Спинраза" для детей со СМА.

Сейчас мальчику нужно не только лекарство, но и откашливатель. Фото: фонд "Наше будущее"

Сейчас мальчику нужно не только лекарство, но и откашливатель. Фото: фонд "Наше будущее"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу 600 кубометров леса замначальника Мурманского лесничества оштрафовали на 400 тысяч рублей
В Апатитах лопнувший трос убил мужчину, который пытался вытащить свою машину из сугроба
8 марта в Мурманске пропала женщина в красных уггах
Губернатор Мурманской области призвал быстро реагировать на текущие кровли
В Мурманске и на региональных дорогах ямы будут заливать литым асфальтом
Для маленького мурманчанина с редкой болезнью собирают деньги на откашливатель
Из-за коронавируса в Финляндии и Норвегии отменили «Лыжню Дружбы»
В Апатитах на 8 Марта мужчина избил двух женщин
В Мурманске на 8 Марта произошла массовая драка девушек
Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез
В Мурманске появится диспетчерская служба по уборке снега
В Мурманске хотят проводить фестиваль покраски асфальта
Пьяного водителя из Костромы, который убил 8-летнего мальчика из Полярного, отправили в колонию
В Мурманске второй раз за неделю горел деревянный дом на улице Капустина
В Кандалакшский заповедник ищут волонтеров-орнитологов
В Кандалакше срочно ищут дом 25-ти хомячкам
65-летнему пенсионеру из Мурманска выписали штраф за видео и фото с нацистской символикой
Жительнице Североморска, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, поставили диагноз
В мурманском Центре занятости молодых мам научат искать работу
Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мурманская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству цветочных магазинов
Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале
Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана
«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке
Мурманские госавтоинспекторы вместе со школьниками поддержали мировой флешмоб «Тетрис»
Женщины Мурманской области хотят работать бухгалтерами, управленцами и страховщиками
Житель Алакуртти избил жену кулаками по лицу и голове
Недетские шалости: в Апатитах подростки ночью проникли в школу и навели «порядки»
150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей