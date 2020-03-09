2020-03-09T10:41:51+03:00
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Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез

Полина Смирнова участвует в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Ника СВЕТЛОВА
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Полина Смирнова из Мончегорска прошла в финал передачи "Ну-ка, все вместе!". Фото: скриншот видеоПолина Смирнова из Мончегорска прошла в финал передачи "Ну-ка, все вместе!". Фото: скриншот видео
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Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.

Теперь же свои силы попробовала 19-летняя Полина Смирнова из Мончегорска.

- Я самая молодая учительница музыки в своем городе, - рассказала о себе девушка. - Друзья говорят, что я пою как американская певица, это моя фишка. И я бы очень хотела выступить на "Грэмми". Я думаю, что смогла бы быть русской Билли Айлиш, но со своей изюминкой.

Своей песней Believe она смогла тронуть сердца 94 членов жюри. Но еще больше эмоций вызвало исполнение композиции IOWA "Одно и то же". Оно было настолько трогательным, что один из судей Сергей Лазарева растрогался до слез.

- Что она делает? Это было невероятно. Сложно это объяснить, - сказал после выступления Сергей Лазарев.

- Я вообще не видел, чтобы он плакал, - удивился ведущий передачи Николай Басков.

Полина прошла в финал "Ну-ка, все вместе!".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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