Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез
Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.
Теперь же свои силы попробовала 19-летняя Полина Смирнова из Мончегорска.
- Я самая молодая учительница музыки в своем городе, - рассказала о себе девушка. - Друзья говорят, что я пою как американская певица, это моя фишка. И я бы очень хотела выступить на "Грэмми". Я думаю, что смогла бы быть русской Билли Айлиш, но со своей изюминкой.
Своей песней Believe она смогла тронуть сердца 94 членов жюри. Но еще больше эмоций вызвало исполнение композиции IOWA "Одно и то же". Оно было настолько трогательным, что один из судей Сергей Лазарева растрогался до слез.
- Что она делает? Это было невероятно. Сложно это объяснить, - сказал после выступления Сергей Лазарев.
- Я вообще не видел, чтобы он плакал, - удивился ведущий передачи Николай Басков.
Полина прошла в финал "Ну-ка, все вместе!".
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU