В Мурманске появится диспетчерская служба по уборке снега

9 Март 2020 2020-03-09T10:09:21+03:00

Она будет следить за тем, как работают коммунальные службы города

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Зима 2019/2020 в Мурманской области выдалась очень снежной, что стало своеобразным экзаменом для всех, кто отвечает за уборку городов. От глав муниципалитетов до простых дворников. И не все смогли пройти проверку на прочность.

Поэтому в правительстве региона и администрациях городов думают над тем, как не попасть в эту же ловушку следующей зимой. В Мурманске, например, решили создать диспетчерскую службу при Управлении дорожного хозяйства. Выделение средств на нее из городского бюджета стало одним из главных вопросов на повестке дня заседания Совета депутатов, состоявшегося на этой неделе.

- Было принято решение создать отдельный диспетчерский центр и мобильную бригаду для уборки снега. Первая будет оперативно реагировать на сообщения от жителей города, которые будут недовольны качеством уборки снега. А вторая - устранять экстренные проблемы, в том числе возникшие по вине недобросовестных управляющих компаний, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Ранее стало известно, что мурманчане стали в пять раз меньше жаловать на качество уборки снега.

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