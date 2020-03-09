2020-03-09T09:29:01+03:00
Звезды

В Мурманске хотят проводить фестиваль покраски асфальта

А Териберка может стать местом для архитектурного фестиваля EASA 2022
Мария ПАШЕНКОВА
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Улицу Самойловой хотят превратить в удобное культурно-событийное пространство. Фото: правительство Мурманской областиУлицу Самойловой хотят превратить в удобное культурно-событийное пространство. Фото: правительство Мурманской области
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Внешний облик Мурманска и других заполярных городов ждут большие изменения.Над этим работает большая команда дизайнеров Центра городского развития.

Большие планы у них на улицу Самойловой. На не проходит уже третья ярмарка: сначала "На Севере - жить!", затем Масленица и, наконец, весенняя в честь 8 Марта. Министр градостроительства и территориального развития Ольга Вовк обещала представить в ближайшее время план преображения этой улицы, которая может стать пешеходной и новым местом для гуляний.

Завесу тайны приоткрыл главный дизайнер Заполярья.

- Обсуждаем международные арт-фестивали, способы и возможности поставить новые объекты дизайна и арт-инсталляций в Мурманске и области. Одно из основных решений - проводить ежегодный фестиваль покраски асфальта по улице Самойловой (название фестиваля обсуждается). Для раскраски привлекаем, прежде всего, дизайнеров и художников Мурманска и Мурманской области. Отдаем им для рисунка 60-70% площади. На 30-40% площади приглашаем дизайнеров Москвы, Минска, Осло, Хельсинки, Берлина (кто конкретно - пока обсуждается), - написал директор Центра городского развития Мурманской области Андрей Коровянский.

А в Териберке могут провести архитектурный фестиваль EASA 2022.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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