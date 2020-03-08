2020-03-08T14:58:42+03:00
Общество

В Кандалакшский заповедник ищут волонтеров-орнитологов

Участники проекта смогут подержать в руках десятки видов пернатых и научиться их различать
Наталья ЛОБАНОВА
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Смены будут проходить летом и осенью этого года.Смены будут проходить летом и осенью этого года.Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)
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С 1 августа по 30 сентября Кандалакшскому заповеднику нужны волонтеры, которые любят пернатых братьев наших меньших. Работа состоит в том, чтобы обходить ловушки с птицами, выпутывать тех их сетей и окольцовывать, то есть надевать на лапку кольцо с номером. От участников требуется готовность вставать в 5-6 утра и иметь первичные познания в орнитологии. Волонтерский взнос – 1500 рублей.

- Молодые люди получат хорошую возможность подержать в руках десятки видов пернатых и научиться их различать. В сети попадаются кукша, сероголовая гаичка, овсянки, пеночки. Нередки встречи с мохноногим сычом, ястребом-перепелятником, дятлами и другими птицами, - говорится на сайте Help&Travel Russia.

Проживание в двухэтажном деревянном доме на кордоне Лувеньга. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, спальный мешок, болотные сапоги, теплую одежду и репелленты.

Более подробную информацию можно узнать на сайте волонтерских проектов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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