В Кандалакшский заповедник ищут волонтеров-орнитологов
С 1 августа по 30 сентября Кандалакшскому заповеднику нужны волонтеры, которые любят пернатых братьев наших меньших. Работа состоит в том, чтобы обходить ловушки с птицами, выпутывать тех их сетей и окольцовывать, то есть надевать на лапку кольцо с номером. От участников требуется готовность вставать в 5-6 утра и иметь первичные познания в орнитологии. Волонтерский взнос – 1500 рублей.
- Молодые люди получат хорошую возможность подержать в руках десятки видов пернатых и научиться их различать. В сети попадаются кукша, сероголовая гаичка, овсянки, пеночки. Нередки встречи с мохноногим сычом, ястребом-перепелятником, дятлами и другими птицами, - говорится на сайте Help&Travel Russia.
Проживание в двухэтажном деревянном доме на кордоне Лувеньга. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, спальный мешок, болотные сапоги, теплую одежду и репелленты.
Более подробную информацию можно узнать на сайте волонтерских проектов России.
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