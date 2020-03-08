В Кандалакше срочно ищут дом 25-ти хомячкам

8 Март 2020 2020-03-08T12:39:28+03:00

Если за пару дней новый хозяев для маленьких питомцев не найдется, их отправят на помойку

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Организация по защите животных «Джульбарс» в Кандалакше срочно ищет неравнодушных северян, которые смогут приютить у себя хомячков. А спасти нужно аж четверть сотни крохотных грызунов.

- Пристраиваются 25 беленьких хомячков! Собственно говоря, все благодаря добросердечному человеку. Участница нашей группы Анна случайно услышала разговор местных жителей и упросила их дать зверушкам шанс, ведь хомяков собрались нести на помойку. Срок для пристройства женщина определила в 3 дня. С ее слов, в зоомагазинах хомячков не приняли. Если в ближайшие дни дом для животных не найдется, им грозит неминуемая гибель, - сообщили в кандалакшской городской общественной организации по защите животных «Джульбарс».

Те, кто хочет взять к себе маленького питомца и спасти его, просят позвонить по телефону: 8 (981) 304-91-76. При звонке волонтеры настоятельно просят не высказывать свое негодование на счет сложившейся ситуации, так как это ничем хорошим не обернется.

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