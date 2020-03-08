65-летнему пенсионеру из Мурманска выписали штраф за видео и фото с нацистской символикой
Пожилому жителю Мурманска пришлось держать ответ перед полицией за свои действия в Интернете. Дело в том, что северянин опубликовал на личной странице в соцсетях экстремистские видеоролики и изображения нацисткой атрибутики, публичное демонстрирование которых в России запрещено.
- Полицейские выявили владельца аккаунта и опросили его. 65-летний мурманчанин, который разместил на своей странице запрещенные материалы, признался в содеянном. Он объяснил, что не знал об официальном запрете на подобные изображения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В итоге, пенсионера привлекли к административной ответственности по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Первомайский районный суд областного центра выписал мужчине штраф в тысячу рублей за каждое правонарушение.
Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об административной и уголовной ответственности, которая наступает за публичное размещение запрещенных материалов и пропаганду экстремизма.
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