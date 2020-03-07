«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке
К традиционным акциям Госавтоинспекции в преддверии Международного женского дня автоледи столицы Заполярья уже давно привыкли, а вот к импульсивным поступкам нового губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пока еще нет.
В последний рабочий день перед весенними праздниками глава региона отправился в вояж по профильным ведомствам. Андрей Владимирович неожиданно нагрянул в министерства, правда, не с проверкой, а с охапкой роз. Он зашел в каждый кабинет и подарил по цветку прекрасным представительницам ведомства. Тех же, кого не оказалось в нужный момент на месте, Чибис оставлял розу на столе с запиской: «С праздником! С уважением, Андрея Чибис».
Проезжая мимо остановки на улице Карла Маркса, глава региона вдруг остановил свой внедорожник и вышел из машины, чтобы поздравить ожидающих общественного транспорта прекрасных мурманчанок.
- Увидел девушек и не смог проехать мимо! – так прокомментировал свой поступок Андрей Владимирович.
Смущенные северянки поблагодарили главу региона за столь неожиданное поздравление.
Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке.Автор: Правительство Мурманской области
ИСТОЧНИК KP.RU