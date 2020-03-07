2020-03-07T09:51:49+03:00
Общество

«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке

Глава региона объехал все министерства и поздравил их прекрасных представительниц с наступающим 8 Марта [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Андрей Владимирович не смог проехать мимо стоящих на остановке женщин и поздравил их с праздником весны. Фото: Из личного архива Андрея ЧибисаАндрей Владимирович не смог проехать мимо стоящих на остановке женщин и поздравил их с праздником весны. Фото: Из личного архива Андрея Чибиса
Изменить размер текста:

К традиционным акциям Госавтоинспекции в преддверии Международного женского дня автоледи столицы Заполярья уже давно привыкли, а вот к импульсивным поступкам нового губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пока еще нет.

В последний рабочий день перед весенними праздниками глава региона отправился в вояж по профильным ведомствам. Андрей Владимирович неожиданно нагрянул в министерства, правда, не с проверкой, а с охапкой роз. Он зашел в каждый кабинет и подарил по цветку прекрасным представительницам ведомства. Тех же, кого не оказалось в нужный момент на месте, Чибис оставлял розу на столе с запиской: «С праздником! С уважением, Андрея Чибис».

Проезжая мимо остановки на улице Карла Маркса, глава региона вдруг остановил свой внедорожник и вышел из машины, чтобы поздравить ожидающих общественного транспорта прекрасных мурманчанок.

- Увидел девушек и не смог проехать мимо! – так прокомментировал свой поступок Андрей Владимирович.

Смущенные северянки поблагодарили главу региона за столь неожиданное поздравление.

Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке.Автор: Правительство Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале
Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана
«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке
Мурманские госавтоинспекторы вместе со школьниками поддержали мировой флешмоб «Тетрис»
Женщины Мурманской области хотят работать бухгалтерами, управленцами и страховщиками
Житель Алакуртти избил жену кулаками по лицу и голове
Недетские шалости: в Апатитах подростки ночью проникли в школу и навели «порядки»
150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей
Мурманские госавтоинспекторы показали школьникам страшные видео с мест ДТП
Житель Мурманска, который убил знакомого и отправил фото тела другу, предстанет перед судом
Маленьким северянам со спинальной мышечной атрофией оплатят лечение из бюджета Мурманской области
В Кабо-Верде попробуют обжаловать приговор мурманским морякам, обвиненным в контрабанде кокаина
В Мурманский онкодиспансер купят аппарат для удаления опухоли без операции
Летом в Мурманске реконструируют три сквера
Кольский залив в Мурманской области очистят от старых затонувших судов
Пять 14-этажных домов: до 2023 года в Больничном городке в Мурманске хотят построить 35 тысяч квадратных метров жилья
Женщины в Мурманской области в среднем живут до 77 лет
В Мурманске задержали водителя-наркомана, лишенного водительских прав
В Заозерске на чертежную мастерскую установили купол и крест
В Мурманской области высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
Жители Мурманска пытались спасти бездомных собак, а создали ловушку для людей
Жительница Мончегорска зарезала своего мужа в День защитника Отечества
Рыбак из Ловозера спас знакомого, а тот украл у него 6 тысяч рублей и потратил их на спиртное
Летом 2020 года на Черном море отдохнут более тысячи детей из Мурманской области
В Заполярье собираются запустить электричку от Мурманска до Кандалакши
В Мурманске хозяева оставили кошку и таксу на растерзание псам
И суток не прошло: Дорогу на Териберку закрыли
В Североморске надышавшегося газом из баллончика подростка увезли в больницу