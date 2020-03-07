«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке

7 Март 2020 2020-03-07T09:51:49+03:00

Андрей Владимирович не смог проехать мимо стоящих на остановке женщин и поздравил их с праздником весны. Фото: Из личного архива Андрея Чибиса

Глава региона объехал все министерства и поздравил их прекрасных представительниц с наступающим 8 Марта [видео]

Изменить размер текста: A A

К традиционным акциям Госавтоинспекции в преддверии Международного женского дня автоледи столицы Заполярья уже давно привыкли, а вот к импульсивным поступкам нового губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пока еще нет.

В последний рабочий день перед весенними праздниками глава региона отправился в вояж по профильным ведомствам. Андрей Владимирович неожиданно нагрянул в министерства, правда, не с проверкой, а с охапкой роз. Он зашел в каждый кабинет и подарил по цветку прекрасным представительницам ведомства. Тех же, кого не оказалось в нужный момент на месте, Чибис оставлял розу на столе с запиской: «С праздником! С уважением, Андрея Чибис».

Проезжая мимо остановки на улице Карла Маркса, глава региона вдруг остановил свой внедорожник и вышел из машины, чтобы поздравить ожидающих общественного транспорта прекрасных мурманчанок.

- Увидел девушек и не смог проехать мимо! – так прокомментировал свой поступок Андрей Владимирович.

Смущенные северянки поблагодарили главу региона за столь неожиданное поздравление.

Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке.Автор: Правительство Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU