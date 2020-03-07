2020-03-07T11:24:49+03:00
Телевизор

Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале

Эта история объединила сотни человек из Мурманской области и Карелии
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Яна и Александр Пруцевы вместе с Софи съездили в Москву на съемки "Видели видео?"Яна и Александр Пруцевы вместе с Софи съездили в Москву на съемки "Видели видео?"
Изменить размер текста:

История цвергпинчера по кличке Софи из Мурманска в конце января облетела всю страну. Напомним: собака вместе с хозяевами возвращалась из отпуска на поездке. Когда состав сделал остановку в Петрозаводске, Софи выпала из вагона и от страха убежала.

Искали ее всем миром. Сотни людей откликнулись на просьбу Яны и Александра Пруцевых помочь найти их любимицу. Они выходили на улицы Петрозаводска и прочесывали метр за метром, изучали самые труднодоступные места. Наконец Софи нашли в груде металлолома при помощи дворняжки, которая обнаружила собаку и привела к ней людей. Остается только гадать, как привыкший только к домашней жизни цвергпинчер смог выжить на улице.

Сейчас Софи счастливо живет в квартире, но ей недавно предстояла еще одна поездка, на сей раз в Москву. Историей спасения заинтересовались в передаче "Видели видео?" на Первом канале.

- Съемки, в таких масштабах, для нас впервые, было волнительно, но все прошло на высшем уровне. Огромное спасибо всем организаторам, редакторам, съемочной группе, ведущему за возможность рассказать нашу чудесную историю, - рассказала Яна Пруцева.

Выпуск с мурманчанами выйдет 9 марта в 12.15.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале
Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана
«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке
Мурманские госавтоинспекторы вместе со школьниками поддержали мировой флешмоб «Тетрис»
Женщины Мурманской области хотят работать бухгалтерами, управленцами и страховщиками
Житель Алакуртти избил жену кулаками по лицу и голове
Недетские шалости: в Апатитах подростки ночью проникли в школу и навели «порядки»
150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей
Мурманские госавтоинспекторы показали школьникам страшные видео с мест ДТП
Житель Мурманска, который убил знакомого и отправил фото тела другу, предстанет перед судом
Маленьким северянам со спинальной мышечной атрофией оплатят лечение из бюджета Мурманской области
В Кабо-Верде попробуют обжаловать приговор мурманским морякам, обвиненным в контрабанде кокаина
В Мурманский онкодиспансер купят аппарат для удаления опухоли без операции
Летом в Мурманске реконструируют три сквера
Кольский залив в Мурманской области очистят от старых затонувших судов
Пять 14-этажных домов: до 2023 года в Больничном городке в Мурманске хотят построить 35 тысяч квадратных метров жилья
Женщины в Мурманской области в среднем живут до 77 лет
В Мурманске задержали водителя-наркомана, лишенного водительских прав
В Заозерске на чертежную мастерскую установили купол и крест
В Мурманской области высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
Жители Мурманска пытались спасти бездомных собак, а создали ловушку для людей
Жительница Мончегорска зарезала своего мужа в День защитника Отечества
Рыбак из Ловозера спас знакомого, а тот украл у него 6 тысяч рублей и потратил их на спиртное
Летом 2020 года на Черном море отдохнут более тысячи детей из Мурманской области
В Заполярье собираются запустить электричку от Мурманска до Кандалакши
В Мурманске хозяева оставили кошку и таксу на растерзание псам
И суток не прошло: Дорогу на Териберку закрыли
В Североморске надышавшегося газом из баллончика подростка увезли в больницу