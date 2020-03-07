Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале

7 Март 2020 2020-03-07T11:24:49+03:00

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История цвергпинчера по кличке Софи из Мурманска в конце января облетела всю страну. Напомним: собака вместе с хозяевами возвращалась из отпуска на поездке. Когда состав сделал остановку в Петрозаводске, Софи выпала из вагона и от страха убежала.

Искали ее всем миром. Сотни людей откликнулись на просьбу Яны и Александра Пруцевых помочь найти их любимицу. Они выходили на улицы Петрозаводска и прочесывали метр за метром, изучали самые труднодоступные места. Наконец Софи нашли в груде металлолома при помощи дворняжки, которая обнаружила собаку и привела к ней людей. Остается только гадать, как привыкший только к домашней жизни цвергпинчер смог выжить на улице.

Сейчас Софи счастливо живет в квартире, но ей недавно предстояла еще одна поездка, на сей раз в Москву. Историей спасения заинтересовались в передаче "Видели видео?" на Первом канале.

- Съемки, в таких масштабах, для нас впервые, было волнительно, но все прошло на высшем уровне. Огромное спасибо всем организаторам, редакторам, съемочной группе, ведущему за возможность рассказать нашу чудесную историю, - рассказала Яна Пруцева.

Выпуск с мурманчанами выйдет 9 марта в 12.15.

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ИСТОЧНИК KP.RU