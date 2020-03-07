2020-03-07T11:25:37+03:00
Общество

Мурманская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству цветочных магазинов

На одну такую торговую точку в Заполярье приходится по 2,2 тысячи жителей
Наталья ЛОБАНОВА
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Купить цветы любимой женщине к 8 марта в Кольском крае труда не составит.Купить цветы любимой женщине к 8 марта в Кольском крае труда не составит.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К Международному женскому дню компания Marketing Logic проанализировала, где в нашей стране больше всего насчитывается заведений, которые, как традиционно принято считать, работают на женскую аудиторию. Сюда вошли магазины косметики и парфюмерии, ювелирных украшений, салоны красоты и магазины цветов. Мурманская область тоже попала в этот топ. Оказывается, в Заполярье очень много цветочных магазинов.

- Порадовать женщин цветами на 8 марта проще всего мужчинам из Мурманской области, где на один магазин цветов приходится чуть более 2 тысяч жителей. Недостатка в прекрасных растениях также не испытывают жители Республики Марий Эл, Калининградской, Псковской, Тамбовской областей и некоторых других регионов России, - отмечается в исследовании компании.

К слову, наибольшая концентрация объектов индустрии красоты сосредоточена в Калининградской области и Краснодарском крае, а вот Республике Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике навести марафет будет сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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