Мурманская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству цветочных магазинов
К Международному женскому дню компания Marketing Logic проанализировала, где в нашей стране больше всего насчитывается заведений, которые, как традиционно принято считать, работают на женскую аудиторию. Сюда вошли магазины косметики и парфюмерии, ювелирных украшений, салоны красоты и магазины цветов. Мурманская область тоже попала в этот топ. Оказывается, в Заполярье очень много цветочных магазинов.
- Порадовать женщин цветами на 8 марта проще всего мужчинам из Мурманской области, где на один магазин цветов приходится чуть более 2 тысяч жителей. Недостатка в прекрасных растениях также не испытывают жители Республики Марий Эл, Калининградской, Псковской, Тамбовской областей и некоторых других регионов России, - отмечается в исследовании компании.
К слову, наибольшая концентрация объектов индустрии красоты сосредоточена в Калининградской области и Краснодарском крае, а вот Республике Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике навести марафет будет сложно.
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ИСТОЧНИК KP.RU