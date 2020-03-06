2020-03-06T16:35:57+03:00
Общество

Мурманские госавтоинспекторы вместе со школьниками поддержали мировой флешмоб «Тетрис»

Таким интересным способом они привлекают внимание людей к детской безопасности на дорогах
Наталья ЛОБАНОВА
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Версия знаменитого флешмоба от мурманской госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Мурманской областиВерсия знаменитого флешмоба от мурманской госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Сотрудники ОГИБДД Мурманска вместе с юными инспекторами движения гимназии №1 присоединились к мировому флешмобу #TetrisChallenge. Суть его том, чтобы определенным образом разложить необходимый инвентарь, форму, различные принадлежности, сделав это в духе знаменитой игры 90-х «Тетрис».

Мурманские госавтоинспекторы вместе с учениками решили таким необычным способом привлечь внимание общественности к детской дорожной безопасности.

- Подростки со своими наставниками сделали фотографию, на которой расположились в окружении школьной атрибутики и предметов, используемых для обучения ребят правилам дорожного движения. Затем получившийся снимок школьники опубликовали в социальных сетях, призвав своих сверстников соблюдать ПДД и присоединяться к рядам юных инспекторов движения, - отметили в Управлении ГИБДД России по Мурманской области.

К слову, первый в мире подобный флешмоб провели полицейские из Цюриха. Они сделали групповую фотографию с машиной и всем снаряжением. Затем к акции присоединились специалисты экстренных служб по всей планете, в том числе и российских, выкладывая в социальных сетях фотографии с хештегом #TetrisChallenge. В Заполярье во флешмобе уже поучаствовали сотрудники Мурманского торгового порта, пожарные и энергетики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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