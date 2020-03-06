Житель Алакуртти избил жену кулаками по лицу и голове

6 Март 2020 2020-03-06T16:04:21+03:00

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Бытовые ссоры приводят к разладу в отношениях ячейки общества. А могут и вовсе закончиться маханием кулаков и серьезными травмами. Так случилось в Алакуртти. В полицию Кандалакшского района обратились медики с сообщением о госпитализации 34-летней женщины из Алакуртти.

Правоохранители приехали в медучреждение и опросили северянку. Она рассказала, что попала в больницу благодаря мужу. Накануне супруги поссорились на бытовой почве. Закончился конфликт тем, что мужчина начал бить жену кулаками по голове и лицу. Северянка решила не замалчивать произошедшее и обратилась к медикам.

В больнице зафиксировали черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб головного мозга. Повреждения квалифицировали, как повлекшие вред здоровью средней тяжести. 33-летнего северянина задержали и отвезли в полицию. В избиении супруги горе-муж признался.

- Дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» в отношении безработного, ранее не судимого северянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU