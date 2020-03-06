2020-03-06T15:30:38+03:00
Общество

Мурманские госавтоинспекторы показали школьникам страшные видео с мест ДТП

Ребятам наглядно продемонстрировали, к чему приводит невнимательность на дорогах
Наталья ЛОБАНОВА
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С начала этого года с юными северянами приключилось уже 6 ДТП. Фото: УМВД России по МОС начала этого года с юными северянами приключилось уже 6 ДТП. Фото: УМВД России по МО
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Подростки не всегда охотно слушают наставления родителей и педагогов о правилах поведения на дороге. Тем не менее, юные северяне периодически становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала года в Мурманске школьники и студенты попали в 6 аварий, в которых получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы решили показать ребятам, чем может обернуться невнимательность на дорогах – ученикам включили видеоролики с реальных аварий, случившихся на улицах областного центра.

- Молодым людям демонстрируют опасные ситуации глазами участников дорожного движения, дают почувствовать молниеносность, с которой разворачиваются события при ДТП, рассказывают об их страшных последствиях. Инспектор скрупулезно разбирает дорожные происшествия, отвечает на вопросы аудитории, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Инспекторы ДПС отмечают, что в целом, молодежь серьезно и вдумчиво подходят к обсуждению таких вопросов. Сами участники встреч подтверждают, что реальные дорожные ситуации на знакомых улицах города, даже увиденные в записи, намного доходчивее любых слов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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