150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T15:34:53+03:00

А по 50 тысяч получат труженики тыла и бывшие узники фашизма

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по указу президента Владимира Путина ветераны и другие участники войны получат значительную прибавку к своей пенсии – вместе с ней в апреле-мае этого года им придет до 85 тысяч рублей.

- Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую Отечественную войну, войну с Японией, вдовы (вдовцы) умерших ветеранов Великой Отечественной войны. В Мурманской области такую выплату получат более тысячи граждан, - рассказали «КП» в отделении Пенсионного фонда РФ по Мурманской области.

Такая выплата плюсуется к ежегодным 10 тысячам рублей, положенным инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. В итоге около 150 жителей Кольского края, относящиеся к этой категории, получат в общей сумме по 85 тысяч рублей.

Кроме того, по 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Их в регионе насчитывается почти полторы тысячи человек.

Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения выплат северянам не нужно, деньги будут предоставлены автоматически, на основании данных, имеющихся у ПФР.

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ИСТОЧНИК KP.RU