150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по указу президента Владимира Путина ветераны и другие участники войны получат значительную прибавку к своей пенсии – вместе с ней в апреле-мае этого года им придет до 85 тысяч рублей.
- Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую Отечественную войну, войну с Японией, вдовы (вдовцы) умерших ветеранов Великой Отечественной войны. В Мурманской области такую выплату получат более тысячи граждан, - рассказали «КП» в отделении Пенсионного фонда РФ по Мурманской области.
Такая выплата плюсуется к ежегодным 10 тысячам рублей, положенным инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. В итоге около 150 жителей Кольского края, относящиеся к этой категории, получат в общей сумме по 85 тысяч рублей.
Кроме того, по 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Их в регионе насчитывается почти полторы тысячи человек.
Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения выплат северянам не нужно, деньги будут предоставлены автоматически, на основании данных, имеющихся у ПФР.
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